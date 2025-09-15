Tragedia alla periferia di Ottaviano, in provincia di Napoli. Un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita in un terreno non lontano dalla propria abitazione, dove si era recato nel pomeriggio sabato 13 settemrbre per raccogliere funghi.

Tragedia a Ottaviano, esce alla ricerca di funghi e muore sbranato da animali selvatici

A lanciare l’allarme è stato il figlio, preoccupato per il mancato rientro del padre. Raggiunto il luogo, ha scoperto il corpo riverso a terra, con evidenti ferite compatibili con morsi di animali. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvare l’uomo.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove la procura ha disposto l’autopsia. Sarà infatti necessario chiarire se la morte sia sopraggiunta a causa di un’aggressione o se il 78enne abbia avuto un improvviso malore, venendo poi assalito in un secondo momento da animali selvatici o randagi, probabilmente cani o cinghiali. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano.