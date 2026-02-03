Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio, a Napoli, dove una giovane di 23 anni, Ilenia Musella, residente nel rione Conocal, zona del quartiere Ponticelli, è morta dopo essere giunta in ospedale con una ferita da arma da taglio alla schiena.

Tragedia a Napoli, 23enne accoltellata alla schiena muore in ospedale

L’episodio è avvenuto presso l’ospedale Villa Betania, dove la ragazza era stata trasportata in condizioni gravissime. Alla segnalazione dell’arrivo della giovane ferita, sul posto è intervenuto immediatamente il personale della Polizia di Stato. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita, la 23enne è deceduta poco dopo il ricovero.

Indagini in corso

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul caso stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, insieme al Commissariato Ponticelli e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati negli accertamenti per chiarire le circostanze dell’aggressione e individuare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Gli investigatori stanno ascoltando persone informate sui fatti e acquisendo elementi utili alle indagini. Davanti all’ospedale di Villa Betania ci sono amici e parenti della giovane vittima. La polizia è schierata davanti Villa Betania per evitare tensioni.