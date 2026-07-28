Aversa, emergenza sicurezza: furto nella farmacia Fabozzi. “Situazione insostenibile”

Non c’è pace per le attività di Aversa. Questa volta a farne le spese è stata la farmacia la Farmacia Fabozzi in piazza Duomo. Il raid intorno alle 4 di stanotte. Dopo aver ostruito le strade con i bidoni dell’immondizia, i malviventi hanno sfondato la vetrata (a quanto pare con dei martelli) e portato via la cassa automatica, causando ingenti danni. Un colpo durato circa 6 minuti su cui indaga la Polizia di Stato. “Così la situazione è insostenibile, chiediamo maggiori controlli” dice il titolare, il dottor Giuseppe Fabozzi.