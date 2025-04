Si chiamava Pasquale Mancini il ciclista di Giugliano morto ieri dopo essere stato investito a Ischitella, nel comune di Castel Volturno. Il 63enne si trovava in sella alla sua bici quando sarebbe stato travolto da un’auto in corsa.

Tragedia a Ischitella, ciclista di Giugliano investito e ucciso: Pasquale muore a 63 anni

Come apprende Teleclubitalia, i sanitari del 118 hanno trasportato Pasquale al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove è deceduto poche ore dopo. Le ferite riportate dalla vittima sono state giudicate troppo gravi. La salma si trova adesso presso l’istituto di medicina legale di Caserta dove probabilmente verrà sottoposto ad autopsia su disposizione della Procura. L’investitore sarebbe un anziano di circa 70 anni che si è fermato per prestare soccorso.

Il cordoglio sui social

Intanto la notizia del decesso di Pasquale – due figlie – sta circolando sui social e negli ambienti dello sport, dove il 63enne era conosciuto. “Da ieri il mio cuore è colmo di dolore. Ho perso un grande amico, una persona speciale che con il suo sorriso e la sua passione ha lasciato un segno profondo nella mia vita. Il destino è stato ingiusto, ma so che il suo spirito continuerà a vivere in ogni pedalata, in ogni strada che percorrerò“, il ricordo di Giovanni.