E’ morto sotto gli occhi dei figli Marco Di Vozzo, 50 anni. L’uomo, di Pontecorvo, è annegato sulla spiaggia delle Scissure di Gaeta, una delle più frequentate del litorale sub-pontino. A nulla è valso l’intervento dei soccorsi.

Gaeta, muore annegato a “Le Scissure” sotto gli occhi dei figli

La tragedia risale a sabato scorso, 20 agosto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i militari della Guardia Costiera del posto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: Marco era a mare, nel noto lido gaetano, in compagnia dei figli e di una coppia di amici quando si sarebbe tuffato in acqua per non fare più ritorno. Non è chiaro se abbia avuto un malore durante il bagno o se sia stato risucchiato dal mare agitato. Il corpo del 50enne è stato trascinato a riva dai soccorritori ma i tentativi di rianimazione praticati sul posto non sono serviti a niente.

Il cordoglio

Appresa la notizia, il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha pubblicato un post sulla sua pagina Fb: «La nostra comunità viene nuovamente trafitta dal dolore. Siamo sotto choc per la morte improvvisa di Marco. Era un uomo, un marito, un padre esemplare. Persona mite e perbene. A lui mi legava una grande stima, umana e professionale. Ci stringiamo al dolore della famiglia, a Beatrice e ai figli. Ogni parola è superflua».

