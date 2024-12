Tragedia a Fuorigrotta ieri pomeriggio, dove un giovane di soli 22 anni ha perso la vita dopo essersi improvvisamente accasciato al suolo. Le cause del decesso rimangono al momento sconosciute.

Tragedia a Fuorigrotta, ragazzo si accascia al suolo e muore

L’episodio è avvenuto poco dopo le 15. La centrale operativa del 118 di Napoli ha ricevuto una chiamata d’emergenza e ha inviato sul posto un’unità dell’Ospedale San Paolo. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sono attualmente in corso accertamenti per chiarire le circostanze della morte. Alcuni testimoni hanno riferito che il ragazzo soffriva di asma, e non si esclude che possa essersi trattato di un episodio di choc anafilattico.