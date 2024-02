Tragico incidente stradale ieri sera in via Tavernanova a Cicciano, in provincia di Napoli. Per cause ancora da accertare, un 23enne alla guida di una Fiat 500 avrebbe perso il controllo, finendo per ribaltare l’auto.

Due i passeggeri a bordo. Un 22enne e un 24enne. Il primo, Maurizio Napolitano, è morto sul colpo. I due feriti – conducente e il giovane di 24 anni – sono stati invece portati all’ospedale di Nola e sono ricoverati in prognosi riservata. Non sono note le loro condizioni.

Le indagini

La vettura su cui viaggiava il gruppo di giovani è stata sequestrata. In regola i documenti di circolazione a assicurazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cicciano a cui sono state affidate le indagini. La salma di Napolitano è stata portata al 2° policlinico di Napoli per gli esami autoptici.