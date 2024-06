Cellole. Si chiamava Patrizia Tommasino, 40 anni, la donna che stamattina è stata investita da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, intenta a percorrere la rotonda di via Napoli, nel comune dell’Agro Aversano.

Tragedia a Cellole, Patrizia travolta e uccisa in bici da camion: aveva 41 anni

L’impatto è stato fatale: nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare.Sul luogo del dramma sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le autorità hanno inoltre convocato il medico legale e informato l’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre un esame autoptico sulla salma per chiarire ulteriormente le cause del decesso. Patrizia Tommasino viveva a pochi metri dal luogo della tragedia e ogni giorno percorreva quel tratto di strada in bicicletta. Sotto choc la comunità di Cellole.