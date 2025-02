Un dramma si è consumato mercoledì sera sulla spiaggia di Castel Volturno, dove il corpo senza vita di un 82enne del posto, identificato con le iniziali P.F., è stato ritrovato nei pressi di un noto lido.

Tragedia a Castel Volturno: uomo trovato morto in spiaggia

L’allarme è scattato poco dopo le 19:00, quando alcuni passanti hanno notato il corpo dell’anziano disteso sulla sabbia e hanno prontamente avvisato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Sebbene al momento non siano stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto, l’ipotesi principale presa in considerazione dagli inquirenti è quella di un malore improvviso. L’autorità giudiziaria ha disposto ulteriori accertamenti per escludere eventuali responsabilità terze e confermare la natura del decesso.