La scena è ormai sempre la stessa. I video che circolano sui social anche. Il caos traffico che puntualmente si registra nel primo weekend di bel tempo tra Giugliano e Castel Volturno è ormai una certezza della zona dei lidi. E difatti, domenica, puntuale con il picco di 30 gradi, è arrivato anche l’inferno di traffico. Via Marina di Varcaturo, l’incrocio con via Lago Patria e quello con via Ripuaria sono state dalle 18 in poi un unico enorme groviglio di auto che ha costretto gli automobilisti in coda anche per due ore.

Una situazione che purtroppo non è nuova ed è ben nota alle amministrazioni comunali come agli imprenditori della zona. Nel 2019, sempre per ovviare al problema, fu stabilito il senso unico di marcia in via Marina di Varcaturo, percorribile solo da Castel Volturno verso Giugliano così da evitare che l’incrocio di auto bloccasse il passaggio. Soluzione mai più adottata. Dopo i filmati che sono circolati sui social domenica con i cittadini inferociti, il consigliere metropolitano di Giugliano, Salvatore Pezzella, fa sapere che ha chiesto appuntamento al sindaco di Castel Volturno per rivalutare il senso unico.

Intanto l’assessore alla Viabilità di Giugliano, Angelo Abbate, fa sapere che a breve affronteranno la questione con il comandante della municipale.