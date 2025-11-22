Svolta nel caso che vedeva coinvolto Domenico Della Rotonda, 52enne di Marano di Napoli, arrestato agli inizi di marzo con l’accusa di aver partecipato a un traffico di hashish tra Barcellona e Marano.

Traffico di droga da Barcellona a Marano: assolto Mimmo della Rotonda. Scatta la scarcerazione

Il Giudice del Tribunale di Napoli, la dottoressa Laura Ciollaro, all’esito del giudizio abbreviato ha assolto l’uomo da ogni addebito, accogliendo integralmente la linea difensiva degli avvocati Luigi Poziello e Rocco Ciccarelli del Foro di Napoli Nord.

La DDA, rappresentata dal pm Giuseppe Visone, aveva richiesto una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Decisiva, però, si è rivelata la perizia antropometrica disposta dalla difesa, volta a dimostrare che la persona ripresa dalle telecamere a Barcellona mentre consegnava 70mila euro per l’acquisto di un’ingente quantità di hashish non fosse Della Rotonda. Alla lettura del dispositivo, l’uomo ha commentato con un semplice ma significativo: “Giustizia è fatta”.

Della Rotonda, che ha trascorso mesi tra il carcere di Poggioreale e i domiciliari, ha perso il lavoro e le armi che possedeva regolarmente. Dopo l’assoluzione, annuncia che chiederà il risarcimento per l’ingiusta detenzione subita.