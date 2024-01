Giugliano. Tonnellate di rifiuti versati nelle campagne del giuglianese e difficoltà per vigilanza e bonifiche. Come mostrato dalla nostra redazione e denunciato dagli attivisti, nella Terra dei Fuochi prosegue il dramma ambientale.

E quello che emerge sono soprattutto tonnellata di pneumatici, scaricati e bruciati liberando diossina nell’aria. La zona tra Ponte Riccio e Lago Patria sarebbe diventato il nuovo epicentro per il traffico illeciti di questo tipo di rifiuto, come sottolinea l’attivista Giovanni Papadimitra del comitato Kosmos. Purtroppo anche il tavolo tra attivisti e sindaci ha portato a ben poco. Ora i comitati sono pronti a rilanciare la mobilitazione. “Dopo quasi 20 di emergenza rifiuti siamo ancora all’anno zero.

VIDEO: