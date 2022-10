Si chiama Wedding planner in tour ed è un’iniziativa per promuovere le bellezze di Napoli e i campi flegrei nonche incentivare il settore dei matrimoni in Campania. Quello del Wedding è un settore che produce il 3% del pil.

L’iniziativa, che vedrà la presenza dal 12 al 15 ottobre nei campi flegrei di Wedding planner e addetti ai lavori, ha l’obiettivo di mettere in contatto gli esperti del settore con le istituzioni locali per migliorare i presupposti di sviluppo del comparto wedding & events.

La tre giorni è stata fortemente voluta dal consigliere regionale Giovanni Porcelli, non solo per incentivare il comparto dei matrimoni in Campania ma anche per promuovere l’area dei Campi flegrei.