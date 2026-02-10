Tra fiabe e identità: Giugliano omaggia Giovan Battista Basile a 460 anni dalla nascita

“Un mese col Basile”, continua il ciclo di appuntamenti dedicati a Giovan Battista Basile, il celebre favolista giuglianese autore de Lo Cunto de li Cunti, nel 460° anniversario della sua nascita.

Un progetto corale promosso dalla Pro Loco Cittadina e dalla Fondazione Giovan Battista Basile, in collaborazione che vede coinvolte realtà del territorio e ospiti illustri.

Gli appuntamenti

Al centro delle iniziative, arte, musica e memoria. Nella suggestiva cornice della chiesa della Maddalena, al corso Campano, sono in mostra gli abiti di scena dell’attrice Teresa Barretta, le raffigurazioni delle fiabe di Basile firmate dall’artista Lavinio Scelar e i quadri del professor Mimmo Savino, appartenenti alla Fondazione.

Nella stessa location, mercoledì 11 febbraio, spazio alla musica barocca con il concerto dell’associazione Illimitate e i maestri Raffaele Cardone e Massimo Capocotta.

Il calendario resta fitto e itinerante: venerdì 13 febbraio, nel Salone delle Feste dell’Hub di Palazzo Palumbo, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di “C’era una volta…” e il sorteggio delle fiabe su cui le scuola dovranno preporsi per la sfida.

Si prosegue il 15 febbraio con la mostra biografica dedicata a Basile, ancora alla Maddalena, mentre il 20 febbraio sarà lo scrittore Elio Pecora a rileggere e riscrivere Basile in un incontro di alto valore storico e culturale.

Un febbraio intenso, tra cultura, tradizione e identità, per riscoprire Basile e il territorio che gli ha dato i natali.