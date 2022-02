Indizi, movimenti insoliti, indiscrezioni. Da tempo si rincorrevano notizie sulla crisi di una delle coppie più glamour degli anni 2000. L’idillio tra Francesco Totti e Ilary Blasi era al capolinea già da un pezzo. E nella cerchia più intima della coppia le crepe erano visibili da mesi. Almeno dall’estate scorsa.

Totti e Blasi, la crisi iniziata nell’estate: “Noto cose che prima non notavo”

I primi smottamenti della frana che ha travolto la love story tra l’ex capitano della Roma e la soubrette Ilary Blasi si sono registrati l’estate scorsa. “Totti si è accorto di tante cose che prima non aveva notato”, le frasi mormorate dagli amici. Francesco, dopo anni di “isolamento” imposti dal rapporto di coppia, si risveglia dal lungo torpore nel quale era caduto e comincia a capire cosa non va nel rapporto con Ilary. “Ha voluto prendere il controllo totale della famiglia, allontanami dalle persone che mi erano più vicine”, avrebbe confidato l’ex numero 10 ai propri amici.

I motivi della fine della storia tra Totti e Ilary Blasi

Un atteggiamento troppo autoritario di Ilary avrebbe dunque soffocato la vita privata di Totti, isolandolo dalla cerchia delle sue amicizie. Le crepe nel rapporto di coppia si sono allargate negli ultimi mesi, segnati da tradimenti reciproci, flirt, uscite fedifraghe. Adesso i due vivono da separati in casa, comunicano poco e quando comunicano lo fanno solo per parlare dello stretto necessario e della vita dei due figli, Chanel e Isabel. E a far trapelare una rottura imminente anche le ultime parole di Ilary Blasi in televisione qualche mese fa. “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo”.

I segnali della rottura

I segnali della crisi si sono moltiplicati negli ultimi mesi. Dopo l’estate gli smottamenti sono diventati una frana, sempre più difficile da contenere. Al compleanno di Totti, il 27 settembre, Ilary è clamorosamente assente. Poi ci sono gli spostamenti fra le abitazioni della famiglia. La madre di lui che va spesso e per parecchi giorni nell’appartamento all’ultimo piano del grattacielo all’Eur dove la famiglia Totti ha sempre vissuto in questi ultimi anni. La frequenti visite di Francesco alla casa materna a Casal Palocco. Infine, tra gli ultimi indizi, le vacanze di Natale di Ilary, trascorse in Lapponia, non co il marito, bensì con l’amico e coreografo Luca Tommasini. I due si sono stati visti anche l’altra sera nel nuovo ristorante di Briatore a Roma e poi subito dopo ad un party in un altro locale romano, la «Muccassassina».