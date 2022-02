Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Bellissimi, famosi, legati da un matrimonio lungo 17 anni, che ha portato alla nascita di tre splendidi figli, hanno sempre mostrato grande affiatamento e complicità. Risale alle ultime ore l’indiscrezione secondo cui sarebbero al capolinea, dopo 20 anni trascorsi insieme. Vediamo le tappe più importanti e indelebili che hanno segnato questo grande amore.

Totti e Ilary: un amore lungo 20 anni

La storia tra Francesco e Ilary ha inizio nei primi anni 2000, quando lei era una delle letterine a Passaparola e lui il campione indiscusso della squadra della Roma. Il calciatore ha notato la showgirl per la prima volta proprio in un video, avendo un vero e proprio colpo di fulmine, dichiarando ai suoi amici che lei sarebbe stata la donna che avrebbe sposato.

Successivamente, i due si sono conosciuti: Ilary era già impegnata, motivo per cui con Francesco non c’era ancora nulla di concreto. L’inizio di questa relazione che ha fatto sognare milioni di italiani è arrivata nel marzo 2022 quando Totti invita Ilary allo stadio, in occasione del derby con la Lazio.

Pensando che non si sarebbe presentata, resta stupito quando lei gli manda un messaggio dicendo che stava per prendere il treno e raggiungerlo. Il capitano della squadra giallorossa, a quel punto, sa che deve stupirla e riesce a segnare un goal importantissimo per la partita ma soprattutto per dichiararsi alla sua amata: Francesco mostra la maglia con la scritta “6 unica”, dedicata a Ilary, in quel momento sugli spalti.Dopo non molti anni di fidanzamento, nel 2005 arriva il matrimonio in diretta tv e nello stesso anno nasce Cristian, il primogenito della coppia. Dopo Cristian, la secondogenita invece è Chanel, nata il 13 marzo 2007. La più piccolina, Isabel, invece è nata il 10 marzo 2016.

La loro è stata una favola d’amore, anche in riferimento alle esultanza di Totti, quando si metteva il pollice in bocca proprio per ricordarla: “Dedico a Ilary una nuova esultanza, il dito in bocca, destinata a diventare definitiva. A lungo si è pensato che fosse un modo per segnalare i figli in arrivo. Non è così. Quando Ilary si concentra, il dito le torna in bocca proprio come quando era bambina. È il gesto più suo in assoluto”.

Totti e Ilary: amore al capolinea?

Secondo i ben informati, l’amore tra Ilary e Totti sarebbe al capolinea. Di recente la conduttrice televisiva aveva rivelato: “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo”. All’ultima festa di compleanno di Francesco, per i suoi 45, il 27 settembre, Ilary non c’era. E il 5 febbraio, durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo, i due avrebbero litigato, testimonianza di una situazione sempre più tesa tra i due.