In Campania prosegue il lavoro del neo governatore Roberto Fico per la formazione della nuova giunta regionale. Le trattative sono intense e i nomi sul tavolo ormai diversi, ma a far discutere nelle ultime ore è soprattutto l’orientamento del presidente: una giunta senza consiglieri regionali eletti. Una linea che sta creando le prime frizioni nel centrosinistra. A contestarla apertamente è Clemente Mastella, leader di Noi di Centro, che parla di “passo falso” per il campo largo. Mastella rivendica il ruolo dei partiti e critica uno schema che – dice – ricalcherebbe quello delle precedenti giunte De Luca.

Toto-giunta in Regione Campania, prime frizioni nel campo largo: frecciate da Clemente Mastella

Fico, intanto, ragiona su una squadra di 12 assessori, metà donne. Sul piano dei nomi, alcune caselle sembrano più vicine alla definizione. Il dem Mario Casillo è dato in pole per la vicepresidenza, con delega ai Trasporti, anche se l’uscente Vincenzo De Luca spinge per il suo fedelissimo Luca Cascone. Si tratta anche su un ruolo per Fulvio Bonavitacola, ma non all’Ambiente, che Fico vorrebbe rimescolare per segnare discontinuità.

In quota Pd resta forte il nome del sindaco di Portici Enzo Cuomo, ma per lui c’è lo scoglio dei rapporti da ricucire proprio con il Movimento 5 Stelle. Per i pentastellati circolano i nomi di Ciro Borriello, già assessore al comune di Napoli, Anna Ricciardi e Andrea Morniroli. Per il Turismo si contendono la casella il socialista Enzo Maraio e l’economista Carmelo Petraglia. L’unica riconferma della giunta uscente potrebbe essere per il Bilancio con Ettore Cinque.

Per la Sicurezza si valuta Paolo Siani, mentre alla Cultura è in corsa Laura Valente, direttrice artistica delle celebrazioni “Neapolis 2500”. Possibile ritorno, in Agricoltura, di Alfonso Pecoraro Scanio. Restano nodi aperti anche sul fronte riformista: l’ipotesi potrebbe essere Tommaso Pellegrino, non eletto e consigliere regionale uscente. Un quadro ancora in evoluzione, con Fico che continua il suo lavoro in vista della proclamazione attesa per la prossima settimana.