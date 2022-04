Tosca, all’anagrafe Tiziana Tosca Donati, è una cantante e attrice italiana. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale dell’artista.

Tosca Donati: chi è, età, biografia

Tosca è nata il 29 agosto 1967, sotto il segno della Vergine. Ha 54 anni e inizia il suo percorso artistico in una piccola compagnia teatrale di Checco Durante. È in un piano bar romano che approda alla musica e viene notata da Renzo Arbore, il quale la arruola nella trasmissione televisiva Il caso Sanremo con Lino Banfi.

Tosca Donati: canzoni, Sanremo

Nel 1992 ha pubblicato il suo primo album che porta il suo nome e ha preso parte anche al Festival di Sanremo con un brano intitolato Cosa farà Dio di me. Ha duettato con Ron sul palco dell’Ariston nel 1996 vincendo anche con la canzone famosissima intitolata Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Tosca Donati: marito, vita privata

In merito alla sua vita privata, Tosca non è sposata ma ha un compagno da diversi anni. Si tratta di Massimo Venturiello che, nella vita, è un regista, attore e doppiatore. Non è noto se la coppia abbia avuto figli o meno.

Tosca Donati: malattia

Tosca ha espresso la sua opinione in merito alla tematica dei disturbi alimentari nel corso di una trasmissione, affermando che spesso questo problema viene trascurato. Tosca ha anche condiviso un suo segreto, ossia che anche lei in passato ha sofferto di questo problema, senza confessare mai niente a nessuno per evitare di non essere compresa o ancora di più giudicata.

Tosca Donati: Instagram

Tosca è presente sui social: il suo profilo Instagram è seguito da 38mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita personale e professionale.