Roma. Le foto hanno fatto il giro del web, parliamo della festa di compleanno di Nina Moric. Tanti amici per festeggiare i 48 anni dell’ex modella e showgirl con un party organizzato su una terrazza romana. Tra i tanti presenti Federico “Fashion Style” Lauri e l’attrice Maria Monsè, la modella e attrice Giulia Acri e l’imprenditore Ludovico Giella.

In una bella atmosfera nella capitale, protagonista sul finale del party, è stata la torta a tre piani con decorazioni color oro e blu realizzata dalla pastry chef Maria De Vito di Sweet Chocolate con sede in via San Vito a Giugliano.