Precipita dal secondo piano della scuola e resta in fin di vita. La vittima è uno studente 16enne dell’istituto superiore “E. Pantaleo”, in via Cimaglia a Torre del Greco.

Torre del Greco, studente 16enne precipita dal secondo piano: è in fin di vita

Da quanto si apprende dalla nota stampa dei carabinieri, lo studente sarebbe precipitato dalla finestra della sua aula, poco prima dell’inizio delle lezioni. Soccorso dai sanitari del 118, il 16enne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato in condizioni di salute giudicate molto gravi, in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che al momento risulta ancora poco chiara. Il giovane sarebbe affetto da disabilità mentale e si sarebbe lanciato in un tentativo di suicidio. Proseguono le indagini su eventuali responsabilità.