Un operaio edile di 35 anni è finito in manette oggi per aver malmenato la sua compagna, in presenza del loro figlio di 4 anni. Alla base dell’aggressione la convinzione che lo stesse tradendo con il vicino di casa.

Torre del Greco, sospetta lo tradisca col vicino di casa: picchia la compagna davanti al figlio

L’arresto è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina.

A causa dell’indisponibilità del braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari, l’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale. È accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, aggravati dal fatto di essere stati commessi in presenza del figlio minore, nonché del reato di lesioni personali nei danni della donna.

La donna ha reso denuncia ai carabinieri, raccontando di aver subito violenze fisiche e psicologiche da parte dell’uomo per circa due anni. Secondo la denuncia, il rapporto tra i due conviventi era caratterizzato da una gelosia morbosa ed ossessiva da parte dell’uomo, che sospettava continui tradimenti della compagna, anche con il vicino di casa, e la sottoponeva a continue vessazioni. L’uomo non risparmiava di picchiarla neanche sotto gli occhi del figlioletto di 4 anni.