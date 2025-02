Momenti di terrore per un anziano di 82 anni, vittima di una brutale aggressione da parte del figlio 42enne. L’episodio è avvenuto presso l’abitazione familiare, dove i carabinieri della stazione di Torre del Greco, sono intervenuti tempestivamente in seguito a una richiesta di aiuto dell’anziano, in preda al panico.

Torre del Greco. Rompe una sedia in testa al papà per i soldi della droga

All’arrivo dei militari, l’uomo presentava evidenti segni dell’aggressione: il volto insanguinato e ferite compatibili con calci, pugni e l’utilizzo di una sedia in legno scagliata contro di lui. Il motivo dell’attacco sarebbe legato alla richiesta del figlio di 40 euro per acquistare sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso, la vittima subiva violenze simili da circa due anni. L’anziano era già finito in ospedale pochi giorni prima, colpito con un calcio al torace, ma anche in quell’occasione non aveva trovato il coraggio di denunciare il figlio: “Perché è sempre mio figlio”, avrebbe confessato.

Durante l’intervento, il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure all’82enne, successivamente trasportato in ospedale. La diagnosi parla di “infrazione della nona e decima costa sinistra, contusione dell’anca e del femore sinistro e crisi ansiosa”. Le sue condizioni richiederanno diversi giorni di riposo.

I carabinieri, nel frattempo, hanno raggiunto l’appartamento trovando il 42enne ancora agitato e la cucina messa completamente a soqquadro. Piatti e bicchieri rotti, insieme ai resti della sedia distrutta, hanno confermato il racconto dell’anziano. Il figlio è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione. Ora si trova in carcere.