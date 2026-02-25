Notte di terrore a Ischia: 82enne svegliato dai rumori, ladro lo chiude in stanza e fugge con oro e gioielli

Paura nella notte a Forio d’Ischia, dove un uomo di 82 anni è stato vittima di una rapina nella propria abitazione. L’anziano, svegliato da un forte rumore proveniente dalla porta d’ingresso, si è alzato per verificare cosa stesse accadendo, trovandosi davanti un malvivente con il volto travisato, introdottosi in casa con l’intento di rubare.

La dinamica della rapina a Forio

Secondo una prima ricostruzione, il ladro avrebbe spintonato l’anziano e successivamente lo avrebbe chiuso a chiave in una stanza, così da poter agire indisturbato. Il rapinatore ha quindi sottratto oggetti in oro e gioielli, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento dei carabinieri sull’isola d’Ischia

A liberare l’82enne è stato il figlio, giunto poco dopo nell’abitazione. L’uomo ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ischia e della stazione di Forio, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare il responsabile e recuperare la refurtiva.

Indagini in corso e nessuna conseguenza fisica per l’anziano

Fortunatamente, l’82enne non ha riportato ferite né conseguenze fisiche, ma resta lo shock per quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per risalire all’autore della rapina.