Attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio, giovedì 2 maggio, a Torre del Greco in corso Vittorio Emanuele. Un uomo, armato di pistola, si è introdotto all’interno di una farmacia e, minacciando i dipendenti dell’attività commerciale, si è fatto consegnare il denaro contante presente in cassa.

Torre del Greco, rapina farmacia in pieno giorno: 34enne arrestato dai poliziotti

Subito dopo il colpo si è trovato davanti una pattuglia della polizia che proprio in quel momento stava transitando in zona. Il 34enne, pregiudicato, ha tentato la fuga a bordo di una bicicletta elettrica ma è stato bloccato dagli agenti dopo diversi metri in corso Resina. L’uomo aveva addosso una pistola a salve priva di tappo rosso mod. Beretta e di 260 euro.

L’attività d’indagine dei poliziotti ha consentito di accertare che l’uomo, poco prima, era entrato nell’esercizio commerciale armato di pistola facendosi consegnare l’incasso della giornata. Il 34enne è stato tratto in arresto per rapina aggravata.