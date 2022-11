Paura a Torre del Greco dove, a causa del maltempo, uno scuola bus è rimasto bloccato in strada per l’acqua alta in un sottopassaggio della zona di via Litoranea..

Torre del Greco, scuolabus sommerso dall’acqua alta

Il conducente del mezzo fortunatamente è riuscito ad abbandonare il veicolo e a mettersi in salvo. Il mezzo è stato sommerso per larga parte ma per fortuna l’acqua non ha raggiunto la zona dei finestrini.

Alla fine i presenti sono stati evacuati, così come le persone che occupavano una vettura rimasta bloccata nella direzione opposta. Le immagini diffuse sul web e sui social sono divenute virali in pochi minuti.

Il maltempo di questo pomeriggio ha causato disagi e allagamenti in gran parte della regione. Tra Barra e Ponticelli un fulmine ha colpito degli alberi provocando un incendio tra le abitazioni.

