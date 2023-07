Tragedia a Torre del Greco. Crolla una palazzina di tre piani in vico Pizza, traversa del centralissimo Corso Umberto I. Si temono vittime.

Torre del Greco, crolla una palazzina: si temono vittime

Questa mattina, 16 luglio, un edificio di tre piani si è sbriciolato in pieno centro, non distante da piazza Palomba. A venire giù una palazzina abitata da diverse famiglie. A lanciare l’allarme i residenti.

Sul posto i vigili del fuoco sono al lavoro da diversi minuti per verificare la presenza di corpi sotto le macerie. Anche diversi cittadini stanno scavando a mani nude tra le pietre. Non si escludono vittime. Al momento il bollettino riporta di due persone estratte vive. Si tratta di una ragazza del 2004, portata con gravi traumi all’ospedale del Mare e di un uomo ancora non identificato.