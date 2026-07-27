Casoria, si introduce a casa dell’ex moglie e si infila nel suo letto nonostante il divieto di avvicinamento

Rientra a casa e ritrova l’ex marito a letto come se niente fosse. A Casoria un uomo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie e l’allontanamento dall’abitazione familiare.

Casoria: uomo si introduce a casa dell’ex moglie e si infila nel suo letto nonostante il divieto di avvicinamento

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo ha fatto rientro nell’abitazione della ex coniuge, nonostante il divieto di avvicinamento che gli era stato notificato dalle forze dell’ordine nell’ambito di un procedimento legato a presunti episodi di maltrattamenti e comportamenti vessatori. Rientrata a casa, la donna lo ha trovato disteso sul letto come se nulla fosse accaduto e ha richiesto nell’immediato l’intervento dei carabinieri.

La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione di Arpino di Casoria, che ha effettuato i dovuti accertamenti e ha riscontrato la violazione del provvedimento cautelare da parte dell’uomo. Per questo motivo è stato arrestato in flagranza per l’inosservanza delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito in carcere, dove attualmente è in attesa di giudizio.