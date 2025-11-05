Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Tommaso Severino, il 27enne ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre a Torre del Greco, nel quale ha perso la vita l’assistente capo di Polizia Aniello Scarpati, mentre l’agente scelto Ciro Cozzolino è rimasto gravemente ferito.

Torre Annunziata, convalidato l’arresto del 27enne che ha investito e ucciso l’agente Aniello Scarpati

Secondo la ricostruzione del giudice, l’indagato era alla guida in condizioni psicofisiche pesantemente compromesse: dalle analisi è emersa infatti la presenza di cocaina e un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. L’auto avrebbe proceduto a velocità molto elevata, nonostante alcuni passeggeri – tra cui minorenni – lo avessero più volte invitato a rallentare.

Il GIP parla di un “livello di colpa elevatissima”, sottolineando non solo la guida spericolata, ma anche l’indifferenza nei confronti delle richieste dei passeggeri e delle condizioni della strada. Dopo l’impatto, secondo il provvedimento, il 27enne si sarebbe allontanato senza prestare soccorso agli agenti investiti, fumando una sigaretta e lasciando i passeggeri sul posto.

La condotta è stata definita dal giudice come “gravissima, consapevole e altamente pericolosa”, tale da porre a rischio non solo la vita delle persone coinvolte nell’incidente, ma anche quella di altri utenti della strada. Per queste ragioni, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti sia il pericolo di reiterazione del reato sia l’elevata pericolosità sociale dell’indagato.