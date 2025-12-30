Torre Annunziata, arrestato 23enne con hashish e coltello: droga nascosta anche in casa sotto al materesso

Un 23enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri, lunedì 29 dicembre, a Torre Annunziata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato inoltre denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata durante un servizio di controllo del territorio. In via Prota, i poliziotti hanno notato il 23enne a bordo di un’autovettura che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi velocemente, insospettendo gli operatori che lo hanno immediatamente bloccato.

Hashish, coltello e bilancino in auto

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto circa 173 grammi di hashish, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi ritenuti indicativi dell’attività di spaccio.

Droga nascosta sotto il materasso

Sulla base degli elementi raccolti, la Polizia ha esteso i controlli all’abitazione dell’indagato, dove sono stati trovati altri 2 grammi di hashish, accuratamente occultati sotto il materasso della camera da letto. Alla luce di quanto emerso, il giovane è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.