Torna a casa e trova il figlio a letto con la moglie. Un rapporto incestuoso scoperto da un padre di famiglia costretto ad assistere a una scena che mai avrebbe voluto vedere. E’ successo a Chivasso, in Piemonte.

A raccontare la vicenda agli organi di stampa è lui stesso, Andrea (nome di fantasia): «Immagino che questa storia sia difficile da credere, ma è tutto vero. Avevo dei sospetti, ma non avrei mai immaginato che sarebbe finita così. Mercoledì sera, dopo cena, ero uscito di casa per raggiungere la sede del cantiere (a più di cento chilometri da qui) in modo da essere puntuale al mattino».

Durante il viaggio, però, l’uomo si accorge di essersi dimenticato dei farmaci salva-vita e ha deciso di fare inversione di marcia e tornare a casa. «Ho parcheggiato e, alzando la testa, li ho visti sul balcone: lei era mezza nuda, e mio figlio con lei. Ho iniziato a urlare e loro sono corsì a chiudersi in casa».

“Ci ha scoperti”

Preso dallo sgomento e dall’incredulità, Andrea ha deciso di chiamare il 112, che lo hanno aiutato a rientrare in casa per prendere le medicine e andare via di nuovo. «Quando sono scesi, in ascensore, ho sentito mia moglie dire a mio figlio “Ci ha scoperti”, e allora mi è davvero caduto il mondo addosso. In quella casa non voglio più tornare, chiederò ospitalità a un amico, quello che è successo è impossibile da sopportare. Subito dopo, solo in macchina, ho anche pensato di andare in azienda e impiccarmi al carro ponte».