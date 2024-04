Un nuovo ribaltone climatico sta per travolgere la Campania. Da domani, primo maggio, una perturbazione porterà pioggia, grandine e un crollo significativo delle temperature.

Campania, nuovo ribaltone climatico: da domani pioggia, grandine e calo delle temperature

Dopo la parentesi estiva di questi giorni, per la Festa dei Lavoratori, gli esperti prevedono il ritorno del maltempo in gran parte dell’Italia, compreso il Mezzogiorno. Il ciclone che nelle prossime ore arriverà da ovest sulle zone nord-occidentali dell’Italia, entro stasera avrà superato anche la Sardegna e domani arriverà, dal Tirreno.

La Protezione Civile della regione Campania ha già emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi valido dalle ore 12 di domani, mercoledì 1° maggio, fino alle ore 12 di dopodomani, giovedì 2 maggio. Annunciate pioggia e grandinate a partire dal pomeriggio.

Calo delle temperature

Le temperature crolleranno di quasi dieci gradi. Il culmine dell’instabilità sarà attorno alle 14, quando sono attese le piogge intense sul capoluogo della Campania e lungo tutte le coste da quelle domizie fino a quelle cilentane. Poi col passare del tempo, la pioggia si estenderà anche alle zone interne.

Dopo il 1° maggio

Maltempo e fresco resisteranno almeno fino al 3 maggio. Soltanto a partire da sabato si registrerà un parziale miglioramento, con il sole che farà di nuovo capolino e una sensibile risalita dei valori massimi e minimi. Non ci sarà però un’ondata di caldo africano come quello registrato in questi giorni.