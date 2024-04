Colpo grosso all’ufficio postale di Lago Patria, lungo il litorale giuglianese. Una banda di malviventi è entrata in azione poco prima di mezzogiorno, portando via circa 40mila euro.

Lago Patria, colpo grosso all’ufficio postale: banditi via con 40mila euro

Ancora ignota la dinamica del raid. I rapinatori – 4 persone armate con volto incappucciato – hanno fatto irruzione nei locali di via Domiziana e hanno preso di mira un uomo in fila allo sportello. Poi, prima di fuggire, hanno rapinato un altro pensionato, anche lui in coda. Una volta raccolto il bottino, i componenti della banda si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto si sono precipitati gli uomini della stazione dei Carabinieri coordinati dal capitano Alborghetti. Toccherà a loro, una volta avviate le indagini, acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza e ricostruire la dinamica del raid per risalire all’identità dei responsabili.