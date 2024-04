La collezione sposo e cerimonia uomo/donna di scena domenica 5 maggio nella sfilata all’Atelier Pellecchia. Un evento tanto atteso sia per i clienti e che per gli take Holder della storica attività che si occupa di moda. Eleganza e stile si incontreranno per un fashion show unico in cui le proposte per la nuova stagione faranno da protagoniste.

Domenica in passerella moda sposo e cerimonia uomo/donna all’Atelier Pellecchia

In passerella saranno presentati i capi dei diversi stilisti che sarà possibile trovare presso l’Atelier, da sempre distintosi per la ricercatezza delle collezioni proposte ai propri clienti. Ogni abito sarà, poi, accompagnato da uno spettacolo di luci. La sfilata sarà trasmessa in diretta su Teleclubitalia alle 20.30.

Quella di domenica sarà una esperienza non solo attraverso lo stile e la bellezza, ma anche nel gusto. Gli ospiti della sfilata, infatti, saranno deliziati da una selezione di vini e pietanze da assaporare accompagnati da un intrattenimento musicale.

Non solo una sfilata, dunque, ma una esperienza unica da vivere. Gia nel corso dell’anno l’Atelier Pellecchia ha promosso diversi eventi con grandi ospiti come Massimiliano Rosolino, Ramona Amedeo, Fabiola Cimminella, Carlo Alvino e tanti altri nomi del mondo della moda.