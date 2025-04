Mattinata insolita alla scuola “Linguiti” di Aversa, dove ieri una persona ha riferito di aver visto un topolino all’interno di un’aula. La segnalazione ha messo in allerta la dirigente scolastica, Mena Simonelli, che ha immediatamente contattato il Comune e l’Asl per avviare tutte le procedure previste in questi casi.

Topolino alla “Linguiti” di Aversa: sanificata la scuola, alcuni studenti restano a casa

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici dell’Asl e una ditta specializzata in derattizzazione. Dopo i sopralluoghi, l’Asl ha escluso qualsiasi rischio per la salute pubblica, confermando che non ci sono le condizioni per disporre la chiusura dell’istituto. Nel frattempo, la scuola ha provveduto alla sanificazione completa degli ambienti: aule, corridoi e spazi comuni sono stati trattati per garantire condizioni di sicurezza.

Dall’istituto scolastico di via De Chiara fanno sapere di aver adottato ogni misura di prevenzione possibile. Questa mattina, mentre alcuni studenti sono regolarmente entrati in classe, altri hanno preferito restare a casa. Le lezioni, comunque, si sono svolte senza interruzioni e proseguiranno regolarmente nei prossimi giorni.