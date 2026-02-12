Un topo morto trovato all’interno di una pentola destinata alla mensa scolastica. Una scena da voltastomaco quella che si è trovata davanti un’operatrice della società che gestisce la refezione scolastica nell’istituto comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli.

Topo morto in una pentola della mensa scolastica nel Napoletano: intervengono Asl e Nas

Intorno alle 13, poco prima della distribuzione dei pasti agli alunni della scuola primaria, la dipendente ha notato il roditore privo di vita all’interno di una pentola destinata alla somministrazione. L’operatrice ha immediatamente avvisato il dirigente scolastico, che ha allertato i Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nas di Napoli e i tecnici dell’Asl di Marigliano per gli accertamenti. Nessun alunno ha consumato il pasto proveniente dalla somministrazione interessata. Il roditore è stato sequestrato, mentre i locali sono stati sanificati.