Tony Colombo vola Oltreoceano: tour internazionale negli Usa e in Canada

Il 2021 per Tony Colombo si conclude all’insegna dell’America, annunciate le prime date già a partire da Febbraio 2022: il 19 Febbraio in Canada, Montreal.

Poi la tournée segue ad Aprile a New York con Long Island e Brooklyn, fino al Connecticut, per un calendario in continuo aggiornamento.

Reduce dal grande successo degli ultimi suoi concerti in Europa: con doppia data in Belgio, Tony Colombo si conferma artista, uno dei pochi, capace di portare la musica napoletana nel mondo con un bagaglio artistico che affonda le radici nella tradizione ma allo stesso tempo in grado di affascinare le nuove generazioni.

Di qui, il successo senza confini di un cantante che sta vivendo un periodo molto florido dal punto di vista creativo e professionale: sua infatti la Mano de Dios 2.0, cover del celebre brano di Alejandro Romero, con cui Tony Colombo ha reso omaggio a Diego Armando Maradona spopolando sul web.

Ecco le prime date del TONY COLOMBO TOUR INTERNAZIONALE

19 FEBBRAIO MONTREAL, CANADA 22 APRILE: LONG ISLAND, NEW YORK 23 APRILE BROOKLYN, NEW YORK 24 APRILE: CONNECTICUT

