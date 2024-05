Un video in bianco e nero apparso ieri sera e la scritta “Intanto la musica sta tornando”. Tony Colombo, attraverso il suo staff, annuncia il ritorno con un nuovo progetto musicale sui suoi canali social e rompe un silenzio che dura da mesi dopo le burrascose vicende giudiziarie che hanno condotto al suo arresto.

Tony Colombo in carcere, ma sui suoi profili social appare un messaggio: “La musica sta tornando”

Al momento non è chiaro se si tratti di una canzone o un album, ma dal carcere il cantautore neomelodico sembrerebbe si stia dedicando alla sua più grande passione e continua a lavorare per nuovi progetti discografici. Solo due settimane fa la Corte di Cassazione aveva confermato il carcere per lui e la moglie Tina Rispoli. I due sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa dallo scorso 17 ottobre, quando assieme vennero arrestati.

Tony, però, sembrerebbe che si stia dedicando alla musica e presto tornerà con un nuovo progetto. Da subito fans e amici hanno condiviso il post e la storia apparsa ieri sui social che sembrerebbe annunciare un ritorno sulle scene musicali, sebbene lui ancora in prigione. Così come fece Franco Califano, che dalle sbarre del carcere si dedicò alla musica, così Tony Colombo continua a lavorare per dare continuità al suo percorso musicale nato in Sicilia quando era solo un bambino e proseguito a Napoli, dove ha incontrato il successo, l’amore e la detenzione.