Tomba del Cerbero accessibile a tutti. Arriva la replica della Soprintendenza dopo la nostra denuncia

Le risorse che stiamo investendo – umane, professionali ed economiche – sono ingenti. Il lavoro, svolto con il pieno coinvolgimento di Forze dell’ordine ed enti locali, è in corso da tempo e non può essere risolto con interventi estemporanei né con superficialità.

Sono state svolte indagini e ricerche volte a valutare la natura dell’area archeologica, la possibilità di asportazione della Tomba o, in alternativa, l’ampliamento dei fronti di scavo per valutare una valorizzazione in situ. È stato stabilito di procedere secondo quest’ultima ipotesi ed è in corso la progettazione degli interventi. Nel dettaglio:

– Restauro e messa in sicurezza della Tomba del Cerbero e annessa necropoli – DDG del Rep. 1514 del 10/04/2024 – Importo 515.000 euro (Nominato RUP e costituito gruppo di lavoro – presentato il DIP – Affidata la progettazione – espletate indagini di laboratorio e diagnostiche – promossa valorizzazione con copia in scala quasi reale della Tomba del Cerbero alla Fiera del Restauro di Ferrara – in attesa di consegna del PFTE);

– Scavo archeologico e messa in sicurezza della necropoli del Cerbero – Programmazione finanziata ai sensi del DM n. 37 del 31/01/2025 – Importo 350.000 euro (Nominato RUP e costituito gruppo di lavoro – Pronto il DIP – Concluso interpello per la progettazione);

– Scavo archeologico e documentazione dell’area di necropoli intorno alla tomba del Cerbero – Programmazione finanziata ai sensi del DM n. 148 del 29/04/2025 – Importo 120.000 euro (Nominato RUP e costituito gruppo di lavoro – Pronto il DIP – Concluso interpello per la progettazione).

I lavori di scavo e restauro saranno affidati al principio del 2026, e a valle delle evidenze emerse dagli scavi potranno essere assunte decisioni in merito alla valorizzazione dell’area. Nel frattempo i reperti mobili sono stati asportati e depositati in sicurezza, mentre l’area è stata manutenuta, diserbata e opportunamente recintata tramite pannellature in legno che, nel corso della settimana 13-17 ottobre, ignoti hanno divelto e asportato. Di tale circostanza, appresa durante sopralluogo della Soprintendenza dello scorso 17 ottobre, sono state informate le autorità competenti. La Soprintendenza si è inoltre immediatamente attivata per ripristinare le recinzioni di cantiere e le condizioni di sicurezza, tramite le procedure previste dal vigente Codice degli Appalti.