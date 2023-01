È bastata una tinta sbagliata per far scattare la rissa in un salone di parrucchiere. Esterrefatte le altre clienti, presenti in quel momento, che hanno provveduto ad allertare la polizia.

Tinta sbagliata per Capodanno, scoppia la rissa dal parrucchiere

La storia arriva da Cosenza, in uno dei coiffeur del centro. Tutto è iniziato il 31 dicembre. Per prepararsi a festeggiare il Capodanno, una donna si è recata dal parrucchiere per una tinta e una piega ai capelli. La signora avrebbe desiderato un tono color oro ma quando si è guardata allo specchio, si è ritrovata con una capigliatura candida.

“Ti avevo detto bionda, non bianca”, avrebbe esclamato la cliente. Da quel momento la situazione è degenerata: dalle parole, alquanto colorite, si è passati velocemente ai fatti con pugni sferrati da entrambe le parti. Sotto choc le altre clienti che hanno assistito alla colluttazione tra il parrucchiere e la donna. Sul posto sono poi accorsi i poliziotti che hanno calmato gli animi fin troppo accesi. La donna è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza.