È finito nella bufera il TikToker Patrizio Chianese, originario di Afragola. Il giovane, noto tra l’altro per il suo chiosco di hotdog oggetto di alcuni provvedimenti della Polizia Municipale, si mostra in un filmato dove si soffia il naso e poi dà il fazzoletto sporco in bocca a un cavallo.

Afragola, Patrizio Chianese nella bufera: fa mangiare fazzoletto sporco a un cavallo

A pubblicare il video è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. La clip non è più visibile sul profilo Instagram di Chianese (che conta quasi 300mila follower). Non è chiaro dove si sia verificato l’episodio. Il TikToker si trova probabilmente in un maneggio. Accarezza un cavallo con una mano, mentre con l’altra si pulisce il naso con un fazzoletto di carta.

Del tutto inaspettato lo sviluppo: il ragazzo infila la salvietta nella bocca del quadrupede, che mastica la carta e la ingoia. Il video ha scatenato la violenza reazione di animalisti e semplici utenti, che bollano l’episodio come l’ennesimo maltrattamento ai danni degli animali. “Che degrado sociale”, scrive Vincenzo. “Pensano di aver fatto una cosa figa e la pubblicano pure”, il commento di Lisa. “Gente senza arte né parte creati da Tik Tok”, chiosa Pasquale.