The Help è il film in onda su Rai 1 nella serata di mercoledì 20 aprile. Un cast stellare per la produzione cinematografica, candidata a quattro premi Oscar e molto apprezzato negli USA, dove al botteghino ha raggiunto 160 milioni di dollari: lo scopo è quello di far riflettere sul presente attraverso la rappresentazione di un passato non così lontano. Vediamo trama, attori, personaggi e recensione del film.

The Help: trama

La vicenda è ambientata nel Mississippi degli anni ’60: la protagonista Eugenia Phelan, interpretata da Emma Stone, è una ragazza bianca della buona società. Tutti la conoscono come Skeeter e sono a conoscenza che la sua passione più grande è la scrittura mentre il suo sogno è diventare un’autrice.

Fa ritorno a casa, a Jackson, dove mostra un atteggiamento del tutto differente rispetto alle proprie coetanee. Loro sono dedite alla famiglia mentre lei alla propria carriera. Sposarsi e avere dei figli non rappresentano un obiettivo fondamentale della sua vita: questo la rende diversa e strana agli occhi della società.

Inizia a lavorare presso un giornale locale, con il compito di rispondere alla posta delle casalinghe. Giorno dopo giorno, però, Skeeter capisce come in contesto in cui vive sia caratterizzato da finto perbenismo e soprattutto razzismo.

Sa bene che l’eduzione dei piccoli, così com’è stato per lei, sta tutta nelle mani delle domestiche nere e decide così di raccontare la vita dei bianchi, ma osservata dal punto di vista delle collaboratrici afroamericane. Si rivolge dunque a Aibileen, interpretata da Viola Davis, cameriera e sua migliore amica: la donna le racconta la storia della sua vita e, grazie a un editore di New York, entra a far parte di un libro dal titolo The Help. L’idea però trova un muro in Minny, ruolo dell’attrice Octavia Spencer, domestica sfrontata e migliore amica di Aibileen, che non vede di buon occhio la proposta. Se ne ricrederà molto presto, dato che il libro di Eugenia è destinato a riscattare tutte le donne di colore in difficoltà.

The Help: cast e personaggi

Il cast di The Help comprende nomi di grande calibro e prestigio. Troviamo Emma Stone, nel ruolo di Eugenia Phelan, Aibileen Clark, interpretata da Viola Davis, Minny Jackson, personaggio di Octavia Spencer, che le ha consentito di vincere un premio Oscar e un Golden Globe. A completare il cast vi sono Bryce Dallas Howard nei panni di Hilly Holbrook, Jessica Chastain in quelli di Celia Foote, Sissy Spacek nel ruolo di Missus Walters, Allison Janney in quello di Charlotte Phelan e Ahna O’Reilly in quello di Elizabeth Leefolt.

The Help: recensione

The Help è un film molto commovente, ricco di umorismo, speranza e sentimenti: una storia universale e atemporale, che celebra il coraggio del cambiamento. Il film è incentrato su un tema forte e appassionante ed è caratterizzato da personaggi interessanti e coraggiosi, alla ricerca del loro ruolo nel mondo. Alla fine, riescono ad ottenere ciò che più desiderano, diventando gli eroi della vita quotidiana.

L’amicizia è il tema centrale della storia di The Help e, al contempo, è stata proprio l’amicizia ad aver favorito la trasposizione di questo progetto in realtà. Il regista/sceneggiatore Tate Taylor e Kathryn Stockett, autrice del libro omonimo sono amici d’infanzia cresciuti insieme a Jackson, nel Mississippi, negli anni Settanta.