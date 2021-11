Attesa per “The Ferragnez – La serie”: il nuovo show, con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, arriverà in esclusiva a dicembre su Amazon Prime Video. Dal 9 dicembre, saranno disponibili i primi 5 episodi; i successivi 3 episodi da giovedì 16 dicembre.

Attesa per “The Ferragnez – La serie”

Il nuovo show non-fiction italiano Amazon Original “The Ferragnez – La serie” arriverà su Prime Video il prossimo dicembre. Protagonisti sono Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da oltre 25 milioni di follower su Instagram, e il marito Fedez, cantante e artista da oltre 60 dischi di platino, seguito da 13 milioni di persone sui social.

La serie in 8 episodi, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo. Dal 9 dicembre, in esclusiva su Prime Video i primi 5 episodi; i successivi 3 episodi da giovedì 16 dicembre. Grazie al docu-reality, il pubblico e i fan potranno avere accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità. Un modo per scoprire i segreti della famiglia più seguita d’Italia, come non l’hanno mai vista prima. Verrà raccontato un periodo particolare della vita da congiunti, quello tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Mesi caratterizzati dalla seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria.

Anticipazioni degli episodi

Un racconto intimo, inedito e dettagliato della vita dei Ferragnez: la serie punterà a raccontare le gioie, le soddisfazioni, le lacrime della coppia, che si aprirà pienamente ai propri fan e svelerà anche lati più celati del proprio rapporto. Accanto ai due protagonisti principali, ci sarà il primogenito Leone, insieme ai genitori della coppia, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e altre persone vicine. Un’occasione per conoscere pienamenteil mondo dei Ferragnez.