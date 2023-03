The Club Factory, con sede a Giugliano, è tra le agenzie di comunicazione in concorso per il premio “OpenartAward 2023”, giunto alla sua nona edizione, organizzato da OPENART creative graphic design school, che da oltre 20 anni si occupa di formazione professionale nell’ambito della grafica e della comunicazione visiva.

The Club Factory in concorso per il premio OpenartAward 2023: presentati 6 progetti

Sei i progetti presentati dall’agency dell’area Nord di Napoli che verranno esaminati dalla giuria, composta dagli studenti OpenArt che, proprio nei prossimi giorni, si riuniraranno per le operazioni di voto destinate a concludersi a fine mese.

Al premio OperartAward hanno partecipato 153 agenzie di comunicazione le quali hanno messo a concorso ben 1416 artworks in rappresentanza di 715 marchi aziendali. Di queste agenzie, provenenti da ogni parte d’Italia, ben 25 hanno sede all’estero.