Tragedia sfiorata a Teverola, nel casertano, dove un ragazzino di 16 anni è precipitato dal tetto di un capannone mentre stava lavorando. Il minorenne si stava occupando della messa in opera di alcuni pannelli fotovoltaici quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da un lucernario all’intero dello stabilimento. Ad anticipare la notizia è il sito locale Casertace.

Teverola, 16enne precipita mentre lavorava “a nero” sul tetto di un capannone

Un volo di oltre 5 metri che gli ha provocato fratture multiple agli arti e al costato. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato al vicino ospedale di Aversa dove è in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il persona del servizio prevenzione infortuni dell’Asl. Secondo i primi accertamenti pare che il ragazzino non fosse assunto dalla ditta.

I militari dell’arma impegnati nelle indagini stanno lavorando per accertare la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità da parte dei titolari della ditta.