Un cittadino ha sorpreso un ladro mentre tentatava di mettere a segno più furti in una sola giornata, impegnato a forzare gli sportelli di diverse auto in sosta. Il colpo, però, è stato sventato da un carabiniere libero dal servizio, amico del residente, che ha bloccato il malvivente. La vicenda non è finita qui, perché una parte della refurtiva è stata donata dal militare, di concerto con la Procura di Napoli Nord, al Santuario Maria Santissime delle Grazie di Giugliano per i più bisognosi.

Segnala furto ad amico carabiniere che arresta ladro: la refurtiva in dono al Santuario di Giugliano

L’episodio si è verificato a Teverola, in provincia di Caserta. Un uomo del posto sta passeggiando in via Salvo D’acquisto quando nota una persona avvicinarsi alle auto in sosta, per poi armeggiare sulle serrature. Il ladro riesce ad aprire i veicoli e, velocemente, arraffa al loro interno più cose possibili tra oggetti e buste della spesa.

A quel punto, il cittadino telefona ad un suo amico: è un brigadiere della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano. Il militare – abita a Trentola – ha da poco terminato il proprio turno di servizio e in quei minuti sta rincasando, è nella sua auto ma indossa ancora la divisa.

Il brigadiere contatta la centrale operativa della compagnia di Aversa e intanto raggiunge il luogo “segnalato”. Militare e carabinieri della stazione di Frignano raggiungono il sospettato e in pochi minuti lo bloccano per poi arrestarlo.

Si tratta di Massimiliano Avolio, 47enne di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine, ed ora è in attesa di giudizio per furto aggravato.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari ma nell’auto dell’arrestato c’erano altri alimenti probabilmente rubati. I carabinieri, in concertazione con la Procura di Napoli Nord, l’hanno donata al parroco del santuario di Giugliano Maria Santissima delle Grazie per i più bisognosi.