Sono stati intercettati e bloccati dai Carabinieri della Stazione di Teverola appena dopo aver commesso un furto al ripetitore della società Wind Tre di Casaluce. In manette un 33enne e un 25enne, entrambi di Giugliano.

Teverola, sorpresi a smontare moduli del ripetitore Wind: arrestati due giovani di Giugliano

A segnalare la presenza di due giovani intenti ad armeggiare nei pressi del ripetitore della Wind a Casaluce è stato un cittadino con una telefonata alla locale Stazione. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, i ladri erano appena scappati a bordo di una Fiat Punto nera.

Immediatamente attivate le ricerche, i fuggitivi, un 33enne e un 25enne, sono stati intercettati e bloccati in via Roma, nel comune di Teverola. All’interno dell’autovettura i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 moduli radio e cavi in rame poco prima rubati.

Sequestro e danni

Sequestrati anche gli attrezzi da scasso utilizzati per commettere il furto e il veicolo utilizzato per la fuga. Il danno, riferito al solo danneggiamento del sito, quantificato dal tecnico della società Wind-Tre a cui sono stati restituiti i moduli radio, ammonta a oltre 2000 euro. Gli arrestati, in attesa del rito direttissimo, sono stati condotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni di residenza.