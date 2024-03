Restano ancora gravi le condizioni delle due ragazze rimaste vittime di un terribile incidente sull’asse mediano domenica 3 marzo. I fatti sono accaduti tra Teverola e Carinaro, poco prima del centro commerciale Medì.

Scontro all’alba sull’Asse Mediano, si prega per una 34enne

Ferite nell’impatto con un camion, così come riporta Edizione Caserta, una 34enne di Capodrise R.P., che è attualmente in gravi condizioni e una ragazza di origini brasiliane. Le donne erano in compagnia di un 43enne.

L’uomo, non si sarebbe accorto del mezzo pesante in avaria fermo in strada e lo ha colpito nella parte posteriore destra. L’impatto è stato terribile. Il veicolo si è accartocciato tanto che la giovane di 34 anni è stata sbalzata leggermente fuori.

I primi ad arrivare sono sul posto stati degli automobilisti di passaggio che hanno cercato di fare il possibile per soccorrere la coppia. Poi sono giunte due ambulanze senza medico e solo dopo sono arrivate altre due ambulanze con il medico a bordo che si sono occupate delle donne. I feriti sono stati tutti estratti senza l’ausilio dei pompieri, giunti dopo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Aversa per i rilievi e le indagini del caso.

Immagine di repertorio