Centinaia di migliaia di telefonini che hanno trillato all’unisono oggi, 12 settembre, a mezzogiorno. E’ andato a buon fine il test It-Alert del sistema di allarme pubblico del Dipartimento di Protezione Civile. La notifica è comparsa sullo schermo degli smartphone tutti i cittadini campani alle 12 esatte.

Test It-Alert, concluso il primo esperimento di allerta pubblica in Campania

L’obiettivo della sperimentazione, e dunque del nuovo sistema di allerta, è quello di avvisare in modo tempestivo la popolazione in caso si verifichino situazioni di emergenza. Nel messaggio, dunque, viene chiarito che si tratta di un test e che il sistema non è ancora attivo.

Nella parte finale del messaggio, viene allegato un link che rimanda a un questionario, che i cittadini dovranno compilare sul sito ufficiale di It-Alert per fornire un riscontro di come sia andato il test. Si tratta di 24 domande, alcune di carattere tecnico, altre di carattere più emotivo, che i cittadini dovranno compilare per dare una rappresentazione dell’esperienza vissuta.

Quando il sistema finirà la fase di collaudo, si attiverà su disposizione del Dipartimento della Protezione Civile in caso di: maremoto generato da un sisma; collasso di una grande diga; attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli; incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica; incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n° 105; precipitazioni intense.