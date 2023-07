È stata una notte di terrore, quella appena trascorsa in via Gianturco, nell’omonimo quartiere napoletano a ridosso dal centro. Due persone, un uomo e una donna, sono state ferite a distanza di meno di un’ora l’una dall’altra.

Terrore a Napoli: 33enne pestato in strada e una donna ferita con un colpo di fucile

Poco prima dell’una, un giovane di 33 anni è stato aggredito nei pressi del distributore Esso quando sarebbe stato avvicinato da un numero imprecisato di uomini che, senza apparente motivo, lo avrebbero picchiato.

Il 33enne si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini: i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico facciale, epitassi, ematoma all’occhio sinistro e contusioni vari, giudicati guaribili in 30 giorni; l’uomo ha rifiutato il ricovero ed è stato dimesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Poggioreale.

Sempre i militari della stessa compagnia – su segnalazione del 118 – sono intervenuti in via Gianturco, intorno all’1 e 50, per una donna ferita. Da una primo accertamento ancora da verificare pare che la 44enne mentre si trovava a piedi all’altezza della rotonda Galileo Ferraris sarebbe stata colpita da un colpo di fucile da soft air. I colpi sarebbero partiti da un’auto in transito. La donna è stata trasferita nell’ospedale Pellegrini. Per la vittima 10 giorni di prognosi e una diagnosi che parla di “ferita puntiforme della parete addominale da proiettile metallico di probabile arma ad aria compressa”. La 44enne ha rifiutato il ricovero ed è stata dimessa. Anche su quest’ultimo episodio sono in corso le indagini degli uomini della benemerita.