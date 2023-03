Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 marzo, dai residenti di Pozzuoli e nella zona occidentale di Napoli.

Forte scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli, gente in fuga dalle case

La scossa più di significativa, di magnitudo 2.2, è stata rilevata tra via Vigna e via Vecchia San Gennaro alle ore 16:35 alla profondità di 2.2 km. Scattato subito il tam-tam sui social. Secondo quanto si è appreso, decine le persone hanno lasciato le proprie abitazioni temendo il peggio.

Epicentro vicino alla Solfatara

L’evento sismico è stato inoltre accompagnato da un boato, percepito sia dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro che da quelli residenti lungo la fascia costiera. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose a seguito del terremoto. Le segnalazioni sono giunte dalle zone della Solfatara, via Pisciarelli, via Campana a Pozzuoli, ma anche Pianura, Fuorigrotta e Agnano, i quartieri dell’estrema periferia Occidentale di Napoli.